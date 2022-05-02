Светлана Лобода не стала воровать деньги россиян, как Макс Барских
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Светлана Лобода не стала воровать деньги россиян, как Макс Барских

Светлана Лобода не стала воровать деньги россиян, как Макс Барских
Как сообщает пресса, певица Светлана Лобода получила задаток за концерты в России. Въезд в Россию для украинской певицы теперь заказан. Однако здесь у нее, как сообщают источники, остались долги за неотработанные концерты. Накануне в СМИ появилась информация о том, что Светлана Лобода, недавно попавшая в список персон нон-грата, которым запрещен въезд на территорию нашей страны, прикарманила деньги своих поклонников. Якобы певица не собирается возвращать деньги за свои отмененные концерты в стране. К слову, недавно таким же образом поступил соотечественник артистки Макс Барских. Исполнитель не стал скрывать, что не вернет российским фанатам средства за билеты на его выступления. «В данном случае, наверное, я бы вернул. Но тут форс-мажор, в котором организаторы ну никак не участвуют. Надо смотреть условия контракта. Там может быть написано, что аванс остается артисту или гонорар, например», — заявил журналистам шоумен Андрей Воронцов.
Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 39-летняя украинская певица не стала молчать на обвинения в свой адрес. В соцсетях звезда заявила, что появившиеся в СМИ новости о том, что она, отказавшись от концертов в России, сбежала с деньгами за билеты, это не более чем фейк. Отметим, что сейчас Лобода оказалась в сложном положении. Мало того, что ей запретили въезд в Россию на 50 лет, так еще она оказалась персоной нон-грата у себя на родине. Поговаривали даже, что звезда получила гражданство Мальты. Однако звезда опровергла эти слухи, показав украинский паспорт. «Я всегда утверждал, что Лобода доиграется. Невозможно обслуживать 25 королевских дворов. Знал, что пошлют Свету на хрен здесь, пошлют на хрен там. Везде! Мне очень жаль ее, ведь ей отказано в двух домах — домах под названиями Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек слишком поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит», — заявил недавно журналист Отар Кушанашвили.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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