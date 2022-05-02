Татьяна Лазарева заявила, что не будет мыть туалеты в Европе

Актриса Татьяна Лазарева снова сделала громкое заявление. Артистка завершила карьеру в России и сейчас находится в Испании. Артистка активно раздает интервью, высказывается о происходящем в соцсетях и уверяет, что пока не нуждается в работе. Не так давно Татьяна Лазарева обосновалась в Испании. Заграницей юмористка продолжает следить за развитием событий в мире, более того, она комментирует и публикует сатирические и язвительные высказывания о соотечественниках. Вместе с тем, не забывая поддерживать связь с родными, которые остались в Москве. Скандальные оскорбления в адрес россиян вызывают волну хейта среди общественности и поклонников артистки. Напомним, вслед за Лазаревой Россию покинул и ее бывший муж Михаил Шац. Он тоже с детьми находится в Испанию. Чем именно сейчас юмористка зарабатывает на жизнь не известно. Она часто дает интервью иностранным СМИ, активно ведет соцсети, высказывается о происходящем. Лазарева уверяет, что имеет достаточно накоплений и не испытывает необходимости браться за любую работу.Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мыть туалеты для меня не зазорно, но я пока могу себе позволить нормальную жизнь. Жива, здорова. Еще очень многие пишут, что я спилась. Но я не пью и не выгляжу как пьющая женщина. Я стараюсь делать все, что я считаю нужным находясь в Испании. И не собираюсь возвращаться в Россию», — отметила 55-летняя юмористка израильским журналистам «9 канала». За рубежом эмигрантка не теряет даром времени и уже успела засветиться в шоу «Байрактар News». Это юмористическая программа, в которой актеры комментируют новости и ставят скетчи на актуальную тематику. Многие российские знаменитости пристыдили Лазареву за такой резкий юмор. «Я предложила свои услуги в качестве скромного актера для друзей и мне пишут такие сатирические тексты, которые достаточно острые. Наверное, это не всем нравится, но мне смешно», — отметила экс-супруга Михаила Шаца.