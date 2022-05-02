В кабмине обсуждают повышенный налоговый вычет на жилье в новостройках
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В кабмине обсуждают повышенный налоговый вычет на жилье в новостройках

В кабмине обсуждают повышенный налоговый вычет на жилье в новостройках

11:20  Автор: Елена Ботороева


Источник: ТАСС



В Правительстве обсуждается идея увеличить вдвое налоговый имущественный вычет на жилье при покупке квартиры в новостройках, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ТАСС.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила «Известиям» о разработке парламентариями законопроекта, который позволит повысить лимиты налогового вычета при покупке жилья минимум вдвое. Таким образом, в случае принятия документа максимальный налоговый вычет мог бы составить до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч.

«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки», -  пояснил Файзуллин агентству.

Глава Минстроя уточнил также, что если инициативу примут, то такой вычет планируется распространить только на будущие покупки жилья. Впрочем, министр допускает, что министерство рассмотрит возможность расширения его действия и на уже совершенные сделки, по которым налоговый вычет еще не был получен.

На сегодня по закону покупатель жилья имеет право вернуть в качестве налогового вычета до 260 тысяч рублей или до 390 тысяч рублей по ипотеке. ФНС ранее уменьшила срок проверки деклараций граждан для получения налоговых вычетов до 15 дней. «Парламентская газета» разобралась, как оформить любой налоговый вычет.

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#ипотека #деньги #выплаты #недвижимость


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По материалам: pnp.ru

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