В сети появились скриншоты новой Forza Motorsport с билда Xbox One
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В сети появились скриншоты новой Forza Motorsport с билда Xbox One

В сети появились скриншоты новой Forza Motorsport с билда Xbox One


Релиз следующей части Forza Motorsport, как известно, запланирован только на приставках нового поколения — Xbox Series X | S и PC. Когда именно выйдет игра — неизвестно, но она явно находится на продвинутой стадии разработки.

В сети появились скриншоты новой Forza Motorsport с билда Xbox One. На Reddit пользователь под ником Zorpalweapon опубликовал изображения новой Forza Motorsport, которая была запущена на билде для Xbox One. Модераторы сабреддита подтвердили, что опубликованные изображения от достоверного источника. Сами изображения можно видеть ниже.


Напомним, на днях появилась информация, что некоторые лидеры мнений и журналисты уже тестируют новую Forza Motorsport.

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По материалам: newxboxone

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