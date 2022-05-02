Василиса Володина высказалась о карьере Моргенштерна

Астролог Василиса Володина рассказала, в чем проблемы певца. Буквально на днях жена Моргенштерна призналась, что его карьера после эмиграции в Дубай резко пошла вниз, что стало причиной нестабильного морального состояния рэпера. Как оказалось, астролог Василиса Володина давно предрекала артисту непростые времена. В последнее время Алишер стал все чаще выпивать и вести себя неадекватно. Причина тому — резкий спад его популярности, ради которой эксцентричный музыкант был готов на все... «Не только эмиграция убивает карьеру Алишера Моргенштерна. Я еще прошлой осенью рассказывала о том, почему его карьера должна была сама собой пойти вниз. Он переживает период прогрессивного полнолуния — возможности уже достигли максимума, но дальше прыгнуть сложно, если верно не поменять стратегию действия», — поделилась 48-летняя Василиса Володина в личном блоге. Здоровая микрофлора влагалища служит естественным барьером для инфекций. Чтобы предотвратить рецидивы…Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Помимо всего прочего, рэпер расстался с супругой Диларой Зинатуллиной, на которой женился в конце августа прошлого года. Блогерша призналась, что Моргенштерн не создан для семейной жизни. «Начались ссоры по мелочам. Это все очень сильно накаляло обстановку, и мы просто не выдержали этот период притирки. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами. Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Возможно, наш союз можно было спасти, если мы бы дали выдохнуть друг другу. Я никогда не была счастливее, чем в день нашей свадьбы. Я хотела быть частью его семьи, быть его лучшим другом, но понимаю, что это просто невозможно. Ни я, ни Алишер больше не можем это продолжать. Я влюбилась в Алишера, хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла за... Моргенштерна. Иногда мне кажется, что Алишера больше нет, и это очень больно. Прошу, цените своего любимого человека, потому что встретить настоящую любовь — это такое счастье, которое выпадает далеко не всем. Если у вас есть такой человек, вы должны беречь его всеми силами», — откровенничала с подписчиками 22-летняя Зинатуллина.