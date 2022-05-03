7 советов, которые помогут вам стать отличным собеседником
Сегодня, 15:30
Благодаря коммуникативным связям есть возможность многого добиться. Ведь не зря говорят, что словом можно убить. Именно поэтому психологи всем рекомендуют уметь общаться. Однако естественно это не у всех получается. Чтобы стать неплохим собеседником, психологи рекомендуют придерживаться следующих советов.
1. Мысли собеседника.Для того, чтобы поддержать диалог, необходимо обязательно выслушивать своего собеседника. В противном случае, речь человека будет простым монологом. Конечно, на своей речи также необходимо фокусироваться. Однако не стоит забывать и о своем собеседнике. Даже если товарищ пытается критиковать речь другого, не стоит относиться к этой критике негативно. Многие люди сначала критикуют слова другого человека, а затем дают достаточно неплохие советы.
2. Позитив.Ещё до начала диалога необходимо настроить себя на позитив. Ведь неприятно общаться с человеком, который ко всему настроен скептически. Если собеседник будет испытывать положительные ощущения от общения с человеком, то он наверняка захочет ещё раз встретиться с таким товарищем и обговорить какую-нибудь тему.
3. Уважение.Необходимо обязательно уважать своего собеседника, его мечты, увлечения и стремления. Также психологи рекомендуют поставить себя на место своего собеседника. Это поможет лучше оценить то или иное поведение другого человека. Ведь иногда бывает так, что хочется подвергнуть критике действия своего собеседника в тех или иных жизненных ситуациях. Однако если поставить себя на его место, то возможно мысли о критике отпадут.
4. Визуальный контакт.
При необходимости показать свой интерес к собеседнику, потребуется наладить визуальный контакт. Это совсем не означает, что нужно постоянно смотреть друг другу в глаза. Нет, все должно быть в меру. Главное - это показать свой интерес к речи своего собеседника. Возможно это может быть и единоразовый взгляд, которого будет достаточно для дальнейшего удачного разговора.
5. Терпение.Оба собеседника должны быть терпеливыми другу к другу. В частности, не нужно перебивать речь другого. Каждый должен иметь возможность высказать своё мнение до конца. Многие считают, что знают или догадываются о мыслях другого. Однако зачастую это ошибочное мнение. Лучше дать человеку высказаться, а уже затем говорить самому.
6. Вопросы.
Нужно обязательно четко понимать то, о чем говорит собеседник. Если есть какие-то сомнения, то лучше лишний раз переспросить и уточнить те или иные моменты. Уточняющие вопросы будут неплохой привычкой, которой можно пользоваться в общении с любым собеседником.
7. Жесты.Для ускорения контакта с собеседником психологи рекомендуют повторять его жесты. Это может быть мимика, тон голоса, движения, дыхание и прочее. Не стоит повторять все без исключения движения. Главное - это настроиться на волну своего собеседника.
По материалам: womanadvice