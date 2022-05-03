7 советов, которые помогут вам стать отличным собеседником
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7 советов, которые помогут вам стать отличным собеседником

7 советов, которые помогут вам стать отличным собеседником
Благодаря коммуникативным связям есть возможность многого добиться. Ведь не зря говорят, что словом можно убить. Именно поэтому психологи всем рекомендуют уметь общаться. Однако естественно это не у всех получается. Чтобы стать неплохим собеседником, психологи рекомендуют придерживаться следующих советов.

1. Мысли собеседника.

Для того, чтобы поддержать диалог, необходимо обязательно выслушивать своего собеседника. В противном случае, речь человека будет простым монологом. Конечно, на своей речи также необходимо фокусироваться. Однако не стоит забывать и о своем собеседнике. Даже если товарищ пытается критиковать речь другого, не стоит относиться к этой критике негативно. Многие люди сначала критикуют слова другого человека, а затем дают достаточно неплохие советы.

2. Позитив.

Ещё до начала диалога необходимо настроить себя на позитив. Ведь неприятно общаться с человеком, который ко всему настроен скептически. Если собеседник будет испытывать положительные ощущения от общения с человеком, то он наверняка захочет ещё раз встретиться с таким товарищем и обговорить какую-нибудь тему.

3. Уважение.

Необходимо обязательно уважать своего собеседника, его мечты, увлечения и стремления. Также психологи рекомендуют поставить себя на место своего собеседника. Это поможет лучше оценить то или иное поведение другого человека. Ведь иногда бывает так, что хочется подвергнуть критике действия своего собеседника в тех или иных жизненных ситуациях. Однако если поставить себя на его место, то возможно мысли о критике отпадут.

4. Визуальный контакт.

При необходимости показать свой интерес к собеседнику, потребуется наладить визуальный контакт. Это совсем не означает, что нужно постоянно смотреть друг другу в глаза. Нет, все должно быть в меру. Главное - это показать свой интерес к речи своего собеседника. Возможно это может быть и единоразовый взгляд, которого будет достаточно для дальнейшего удачного разговора.

5. Терпение.

Оба собеседника должны быть терпеливыми другу к другу. В частности, не нужно перебивать речь другого. Каждый должен иметь возможность высказать своё мнение до конца. Многие считают, что знают или догадываются о мыслях другого. Однако зачастую это ошибочное мнение. Лучше дать человеку высказаться, а уже затем говорить самому.

6. Вопросы.

Нужно обязательно четко понимать то, о чем говорит собеседник. Если есть какие-то сомнения, то лучше лишний раз переспросить и уточнить те или иные моменты. Уточняющие вопросы будут неплохой привычкой, которой можно пользоваться в общении с любым собеседником.

7. Жесты.

Для ускорения контакта с собеседником психологи рекомендуют повторять его жесты. Это может быть мимика, тон голоса, движения, дыхание и прочее. Не стоит повторять все без исключения движения. Главное - это настроиться на волну своего собеседника.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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