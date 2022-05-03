Александра Бортич — биография: личная жизнь, родители, муж, дети, новости (фото)

О детстве и юношестве Александры Бортич

Карьера актрисы

О личной жизни Александры Бортич

Александра Бортич, биография и личная жизнь которой постоянно крутится на языке критиков и поклонников творчества, — молодая перспективная российская актриса с белорусскими корнями. Уже в начале своей карьеры она заняла почетное место в списке актеров, которые совершили стремительный прорыв в актерском мастерстве, а также вошла в топ-10 актрис 2015 года в России.Саша Бортич родилась 24 сентября 1994 года в Светловодске. В Гомельской области семья прожила три года, но почти сразу после развода мама девочки отправилась в Москву, чтобы устроиться на хорошую работу и обеспечить малышке безбедное детство. До 10 лет ее воспитанием занималась бабушка, с которой будущая звезда жила в Гродно.Несмотря на то, что мама приезжала очень редко, а отец и вовсе не принимал участия в жизни ребенка, она росла в любви: бабушка старалась сделать детство Саши максимально радостным и насыщенным. Благодаря этому она росла открытым, общительным и добрым ребенком.Когда Александре исполнилось 10 лет, мама забрала ее в Москву. Город сразу понравился девочке, она захотела реализовать свою мечту стать артисткой. Еще в детстве Саша отлично запоминала и цитировала стихи, пела и тянулась к музыкальным инструментам. Но реализовать себя в Гродно было сложно, а в Москве малышка сразу же записалась в музыкальную школу. Преподаватели сразу отметили талант девочки, ее рвение и настойчивость в учебе. Неудивительно, что закончила она музыкальную школу с отличием, да и до сих пор виртуозно играет на саксофоне.В подростковом возрасте Александра поменяла свои музыкальные предпочтения: легкую классическую музыку заменил тяжелый рок. А ряды друзей пополнили байкеры. Посмотрев на миниатюрную блондинку, сложно поверить, что она с ловкостью управляет мотоциклом.Также в подростковом возрасте Саша посещала Дворец пионеров, а именно театральную студию при нем. Здесь она тоже была любимицей преподавателей: отличная память, которую с детства тренировала стихами, потрясающая дикция, быстрое вживание в роль — все это сулило девочке перспективное актерское будущее. Единственной преградой на пути к мечте была внешность: у девочки был лишний вес. Понимая это, Александра начала активно стройнеть и добилась в этом деле хороших результатов.После театральной студии Бортич решила поступать в театральный вуз. Дважды провалив вступительные экзамены из-за довольно серьезной конкуренции, Саша отказалась от затеи и с легкостью поступила в педагогический институт. Но «карьера» педагога быстро подошла к концу: спустя 2 месяца девушка забрала документы. Бортич устроилась на работу в кафе, а параллельно не пропускала ни одного кастинга в кинопроекты.Дебют Александры состоялся в 2014 году. Первая роль — сразу главная, и сразу в серьезной картине. Психологическая драма «Как меня зовут» — о девочке, которая решила разыскать своего отца. В фильме о непростых человеческих отношениях можно увидеть, как небольшая ложь может породить огромные проблемы.Кстати на роль юной москвички Ольги Бортич не пробовалась. В этот день она пришла на кастинг другого фильма, но, попавшись на глаза Нигине Сайфуллаевой, голубоглазая миниатюрная блондинка сразу же получила главную роль.Премьера картины состоялась в октябре 2014 года. Игра Александры, актёрский состав, да и сама картина получили массу положительных отзывов, награды и премии. Этот фильм стал дебютом и открыл молодой актрисе дорогу в мир шоу бизнеса.В 2015 году Александра Бортич получила немало предложений от кинорежиссеров и с успехом снялась в нескольких картинах. В очередной раз кинокритики убедитесь, что девушка действительно перспективная, а ее актерская игра быстро принесет ей славу. В 2015 году фильмография пополнилась несколькими лентами:Психологическая драма «Духless-2» о богатом беззаботно прожигающем свое состояние молодом человеке, который долго скрывается от московского департамента МВД на Бали. В этом фильме актрисе досталась одна из главных ролей.Фильм-альманах «Про любовь», раскрывающий истории разных людей. Проект оказался скандальным, поскольку вместе с профессиональными актерами к съемкам привлекли и обычных людей различных субкультур, что вызвало негодование среди актерского состава.Работа над кинолентой «Выстрел» доказала, что молодая актриса может вживаться в разные роли. Именно в этом фильме ей досталась роль биатлонистки, которая прошла путь от обычной провинциальной девочки до чемпионки.«Неуловимые» — криминальная мелодрама о несправедливости.В общем 2015 год принес актрисе успех, славу и массу новых перспективных знакомств.В 2016 году Александра Бортич отвоевала одну из главных ролей в сериале «Полицейский с рублевки». Сестра полицейского — дерзкая, со смелыми и порой необъяснимыми выходками — с такой ролью Саша справилась на ура. Тем более что на протяжении нескольких серий актриса с удовольствием занималась своим любимым делом — носилась на мотоцикле.В этом же году актриса хорошо зарекомендовала себя в качестве комедийного персонажа. Сериал «Выйти замуж за Пушкина» — это история любви двух очень разных людей с разным менталитетом и целями. Ну и закрепила успех актриса ролью в фильме «Викинг». Исторический боевик раскрыл в девушке новые таланты.2017 год для Александры Бортич стал урожайным на сериалы. Актриса отлично справилась с главными ролями в многосерийных проектах:«Вы все меня бесите».«Торгсин».«Филфак».«Любимцы».В 2018 году Саша снялась в фильме «Я худею». Это картина о девушке-кондитере, которая страдает лишним весом, но это не единственная трагедия: от нее еще и ушел парень. Чтобы вжиться в роль главной героини, Саша набрала 20 кг, которые и сбрасывала на протяжении съемок. Фильм не только лидировал по сборам: благодаря ему Александра Бортич побывала в гостях у Ивана Урганта, где рассказала о своей биографии и личной жизни.В 2019 году состоялась премьера второй части «Полицейский из Рублевки», где она сыграла роль остепенившейся жены и почти что мамы. В комедийной ленте «Холоп» девушка сыграла одну из главных ролей.В 2020 году Саша снялась в двух сериалах:триллер «Игра на выживание»;криминальная драма «Обычная женщина».Биографию актрисы Александры Бортич можно читать как книгу. Но ее личная жизнь все же вызывает больше интереса. Сейчас актриса живет в Москве и, несмотря на довольно молодой возраст, светским тусовкам предпочитает тихие семейные вечера.Довольно долго Саша встречалась и жила гражданским браком с актером Ильей Маланиным. С молодым человеком Саша познакомилась на съемках фильма «Неуловимые», где он тоже играл одну из главных ролей. Пара не скрывала свои отношения: их совместные фото часто появлялись в соцсетях. Но в 2017 году пара рассталась. Одной из причин ухода Ильи из пары считали карьеру Саши, а именно ее участие в постельных сценах и откровенных фотосессиях для журналов.Спустя год фанатам стало известно, что молодая актриса разводится с рэппером Мезза. Интересно, что о самом браке известно не было, что и повергло в шок поклонников.Сейчас актриса счастлива в браке с Евгением Савельевым. Летом 2020 года пара получила статус молодых родителей — в семье появился первенец Александр. Несмотря на то что свою жизнь актриса не скрывает (в ее соцсетях есть много фото из личного архива), рождение ребенка для поклонников тоже стало неожиданностью. Девушка успешно скрывала свое положение и не делала это общественным достоянием все 9 месяцев. А слегка округлившееся лицо на последних фото в соц.сетях фанаты расценили как невинные пару лишних килограмм.В декрете Саша долго не засиделась. Девушка провела колоссальную работу для восстановления фигуры: спорт, питание, СПА-процедуры — и спустя полгода актриса вернула свои соблазнительные формы.Что касается активной социальной жизни, она порадовала поклонников своим откровенным интервью: в разговоре с Юрием Дудем Александра рассказала о биографии, муже, детях, целях и способах их реализации.Актриса ведет довольно активную жизнь. Она не раз принимала участие в политических скандалах, высказывая в соцсетях и интервью свое негативное мнение о президенте Белоруссии Александре Лукашенко и его политике. Также актриса толерантна к сексуальным меньшинствам: по ее мнению, никто не может запретить однополые отношения, ведь они никаким образом не несут угрозы окружающим.При этом актриса практически невозможно уличить в каких-либо скандалах. Максимум, на чем была поймана звезда, это на конфликте с таксистом, который не реагировал на ее замечания и в результате высадил ее в неположенном месте.Первая кинолента, в которой получила роль молодая мама и перспективная актриса после декрета, — «Орел и решка», премьера которого запланирована на конец текущего года.Александра Бортич — молодая, но довольно востребованная российская актриса, проявившая себя в разных амплуа. На ее счету около двух десятков ролей. На сегодняшний день Александра замужем, воспитывает сына.