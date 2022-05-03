Анна Седокова высказалась о скандале с Егором Кридом
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Анна Седокова высказалась о скандале с Егором Кридом

Анна Седокова высказалась о скандале с Егором Кридом
Певица Анна Седокова рассказала свою историю. Артистка, счастливо вышедшая замуж за баскетболиста Яниса Тимму, сейчас редко выступает перед зрителями. И вовсе не потому, что стала гораздо менее востребована у публики, чем в период работы в группе «ВИА Гра» и сразу после ухода в самостоятельное плавание. Просто ей перестало нравиться давать концерты. Об этом 39-летняя звезда рассказала в своем микроблоге, написав пост в поддержку Егора Крида, которого с позором выгнали с частной вечеринки, в нецензурной форме обвинив в нарушении условий контракта.
Анна Седокова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Седокова припомнила, что и ей часто приходилось сталкиваться с таким унижающим достоинство артиста отношением. «За 20 лет на сцене я выступала в разных условиях и на разных корпоративах. Я помню, как выходила на сцену, а под сценой сидел мужчина, ел арбуз и плевал семечки на пол. Помню, как еще будучи в «ВИА Гре», мужчина выбежал на сцену и пытался засунуть Наде в юбку деньги. Помню, как выходила, отрабатывала концерт, и ни один человек даже не хлопнул. Не по понятиям. Помню, как мужики с первых столов орали: «Давай, шевели жо*ой!». Помню, как их женщины ненавидели меня с первой секунды, и потом выкладывали фото и видео, какая я жирная»,  — жалуется поп певица. С таким ощущением несмываемой грязи ей приходилось бороться слезами и выпивкой после концертов. Но нужно было продолжать работать, чтобы оплачивать аренду квартиры и школу для ребенка. Седокова считает, что после случившегося с Кридом артисты станут более тщательно подходить к составлению договора. «Я думаю, Егор справился с этим очень достойно. И думаю, теперь у него в райдере появится уточнение про список песен. У всех появится», — высказала свое мнение Анна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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