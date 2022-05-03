Дана Борисова намерена судиться с отцом дочери

45-летняя Дана Борисова в шоке от действий бывшего бойфренда. Телеведущая уже несколько лет конфликтует с бывшим избранником, бизнесменом Максимом Аксеновым. Общая дочь пары живет то у отца, то у матери, которые настраивают девочку друг против друга. Скандалы с отцом 15-летней дочери часто становятся достояние общественности. Похоже, Аксенова ожидает новый виток конфликтов с бывшей избранницей. Дана намерена подать на Максима в суд, чтобы увеличить размер алиментов на Полину. По мнению Борисовой, Аксенов со своими доходами мог бы быть и более щедрым по отношению к дочери.Дана Борисова с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Подаю в суд на увеличение алиментов, и сделать это надо было намного раньше. У папы коммерческая фирма, за прошлый год был доход 21 миллион, однако папа дочери, который является генеральным директором, получает зарплату 20 тысяч рублей», — призналась звезда. Сейчас Аксенов выплачивает дочери всего 15 тысяч рублей в месяц. Мужчина не собирается тратить на Полину больше, поскольку считает, что обеспечивать девочку должна мать, поскольку ребенок живет у нее. «Его позиция: «Живешь с мамой, пусть она тебя и содержит, от меня денег не жди», — сетует Борисова. По ее словам, она верит, что суд встанет на ее сторону. Тем более, что адвокат заверил, что даже в таких делах, когда бывшие супруги скрывают истинный размер доходов, есть законная возможность выиграть судебные тяжбы.