Диагностика энергетических дыр: куда уходят силы и почему не везет

Вадим Карасев

Аура каждого человека может иметь дыры, через которые утекают силы. Это приводит к неудачам, потере энергетики. Эксперты рассказали, как мы лишаем себя сил и как это можно исправить.

Периодически у каждого человека случаются периоды выгорания и дефицита энергии. В таком случае нужно пользоваться простыми упражнениями на восстановление сил. Если же причиной утраты сил является что-то из описанного далее, то исправить положение вам поможет только борьба с самой первопричиной вашего бессилия.

Люди-вампиры

Наверняка вы знаете о том, что люди делятся на два типа — на тех, кто поддерживает взаимный обмен энергией и на тех, кто ваши силы только забирает, но ничего не дает взамен. Таких людей называют энергетическими вампирами. Примечательно, что их довольно много, но далеко не все ощущают себя таковыми. У многих этот самый вампиризм осуществляется на автомате, без задней мысли. Например, так бывает, когда человеку просто свойственно во всем сомневаться, либо он проявляет чрезмерную заботу.

Так или иначе, но вокруг нас очень много людей, которые не только забирают энергию, но и просто лишают нас веры в себя. Тут есть лишь один действенный совет: если вы чувствуете, что кто-то заражает вам отрицательной энергией, прекращайте такое общение. В противном случае вы так и будете терять силы.

Отрицательное воздействие таких людей может осуществляться через направленное и осознанное магическое воздействие — порчу, сглаз, проклятия. В таком случае вам потребуются специальные обереги.

Ненавистные дела

Если человек делает то, что ненавидит, это разрушает его изнутри, нарушает энергетический баланс и работу чакр. Если вы вынуждены работать там, где вам не нравится находиться, либо вы вынуждены выполнять задачи, которые вгоняют вас в депрессию или уныние, это неминуемо приведет к образованию дыры, через которую ваши жизненные силы будут утекать прочь с огромной скоростью.

Если кто-то подталкивает вас к этому, то перестаньте слушать этого человека. Находитесь в неустанном поиске занятий, которые вас вдохновляют. Это усилит вашу веру в себя, привлечет удачу и поможет добиться успеха в жизни.

Вредные привычки

Вредные привычки многим кажутся чем-то безобидным, но люди не замечают порой, насколько много сил и времени они тратят на те или иные дела, которые лишены всякого смысла. Речь идет не только о курении и пристрастиях к горячительным напиткам. Вредные привычки — это всё то, что никак не помогает нам жить лучше, а просто забирает время. Это компьютерные игры, безделье, вредная пища ставки, азартные игры и много другое.

Чем больше у вас вредных привычек, тем быстрее у вас будет уходить энергия. Если у вас есть какие-то слабости, не вредящие здоровью в больших количествах, можно уделять им определенное непродолжительное время. В таком случае везение и позитивная энергетика никуда не денутся.

Недоделанные дела и долги

Ни в коем случае не давайте никому пустых обещаний. Это не только лишает вас энергетики, удачи и уважения окружающих, но также и негативно влияет на карму.

Не оставляйте дела недоделанными. Если у вас есть какой-то проект на работе или какое-то важное дело дома, завершите его поскорее. Когда у человека очень много начатых, но не доведенных до логического завершения дел, то он начинает обрастать ими все сильнее и сильнее. Жить становится все труднее, пока человек не начинает перегорать.

Не влезайте в долги. Ни в коем случае не оформляйте кредиты и не берите деньги в долг, если понимаете, что можете затянуть с выплатой. Когда человек должен всем вокруг, от этого очень сильно страдает его энергетика. Все потому, что его знакомым нужны деньги назад. Эти люди начинают думать о должнике в негативном свете. Таким образом аура человека сильно портится, а он сам лишается удачи в жизни.