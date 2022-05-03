Екатерина Стриженова первомайские праздники провела с мужем на рыбалке

54-летняя телеведущая Екатерина Стриженова 1 мая отдохнула на природе за городом и даже сходила на рыбалку. Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она много лет ведет передачу «Доброе утро», а также «Время покажет». Примечательно, что Екатерина также играет в театре. Она всегда предстает на публике в элегантных образах. На съемках артистка часто носит костюмы с юбками и брюками, а с наступлением весны стилисты также стали подбирать для нее яркие платья в романтическом стиле. А вот 1 мая Стриженова смогла отдохнуть. Она отправилась за город, где вместе с мужем Александром занялась рыбалкой. Телеведущая даже на природе покрасовалась в стильном образе. Она запечатлелась в ультрамариновом костюме и пальто салатового цвета. Наряд дополнили кожаные кеды и косынка. Супруги решили наловить рыбки. Даже пасмурная погода не испортила им настроение.Екатерина и Александр Стриженовы на рыбалке Стриженова восхитила поклонников. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет. Пара, которая может похвастаться семейной идиллией, получила много комплиментов. «Какие вы классные», «Вот это выходные», «Катя, какой у вас яркий наряд», «Выглядите просто прелестно», «Ну вы прям олицетворение весны», «Как вы с мужем гармонично выглядите», «Как мне нравится ваш наряд! Идеальное сочетание цветов», — прокомментировали пост подписчики.