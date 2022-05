Еще одна игра добавилась к списку на удаление из Game Pass

Вадим Карасев





Microsoft пока официально не объявила список игр, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине мая. Но мобильное приложение Xbox уже показывает такие игры. Если изначально их было шесть штук, теперь к ним добавилась седьмая игра.

В данный момент игра Remnant: From the Ashes тоже значится в списке проектов, которые вскоре удалят из подписки Game Pass. Вероятно, произойдет это 15 мая, точную информацию по удаляемым вскоре из Game Pass игр Microsoft должна сообщить уже сегодня.

Напомним, что ранее стало известно, что в мае Game Pass покинут: Grand Theft Auto: San Andreas — The Definitive Edition, Final Fantasy X/X-2 Remaster, Enter the Gungeon, Steep, The Catch и The Wild at Heart.