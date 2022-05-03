"Я в легком ступоре": Сергей Лазарев приостановил творческую деятельность
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"Я в легком ступоре": Сергей Лазарев приостановил творческую деятельность

"Я в легком ступоре": Сергей Лазарев приостановил творческую деятельность

Сергей Лазарев решил поставить на паузу работу над новой музыкой из-за непонимания, как действовать в изменившихся российских реалиях.

Пока я в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно. Пока мы все пытаемся привыкнуть к новой данности. Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше,

— приводит слова Лазарева Starhit.


Певец признался, что в последнее время у него нет никакого желания появляться на публике — впрочем, поклонники и так уже заметили, что Лазарев практически перестал обновлять соцсети.

Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг столько негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир.


Сергей Лазарев с детьми

Напомним, что Сергей Лазарев был одним из первых среди российских звезд, кто открыто осудил военную спецоперацию на Украине, однако впоследствии выяснилось, что его позиция не так однозначна. На днях у певца сорвалось выступление на концерте "ZаРоссию" в Липецке. В обладминистрации заявили, что Лазарев отказался встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР, поэтому его заменили на Николая Баскова, однако от самого выступления артист не отказывался.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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