Эммануил Виторган сообщил заранее, куда отправился с женой и дочками
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Эммануил Виторган сообщил заранее, куда отправился с женой и дочками

Эммануил Виторган сообщил заранее, куда отправился с женой и дочками
Актер Эммануил Виторган вновь покинул Россию и улетел в Турцию, а точнее в Сиде. Жена известного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась в микроблоге видео с участием дочерей Этель и Клары. Старшая из девочек, Этель, лежит на шезлонге, а ее младшая сестра Клара поет колыбельную. Мама за кадром подсказывает слова. Ирина Млодик не стала скрывать, что ее семья находится не в России. Публикацию она сопроводила геотегом. Дочерей Млодик и Виторган вывезли в Турцию, принимать солнечные ванны. «Отдыхаем… Сразу хотим сообщить, чтобы не получилось как с поездкой в Юрмалу 23 февраля… Чтобы некоторые наши подписчики не нервничали, да и журналисты не переживали… Поехали с детками погреться на солнышко!!! Вот времена настали…», на всякий случай отметила Ирина Млодик. Уточнил местопребывания своего семейства и сам Виторган.
Эммануил Виторган с дочерью Кларой в Турции «Сразу хочу сказать, чтобы не повторилась история с Юрмалой… Просто поехали с детками отдохнуть, погреться на солнышке…Да и , чтобы журналисты не мучались… Всем привет!!!», написал артист в своем микроблоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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