Как выяснилось, Лера Кудрявцева получает нищенскую зарплату на НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева, вопреки слухам, получает совсем небольшую зарплату и содержит на нее всю семью. Лера Кудрявцева более 20 лет работает на телевидении. Блондинка является одной из самых любимых телеведущих россиян. При этом многие даже не догадываются, что за свой каторжный труд супруга хоккеиста Игоря Макарова получает буквально копейки. Лера Кудрявцева получает очень скромный гонорар за работу на телевидении. Отар Кушанашвили рассказал, что популярная телеведущая живет буквально впроголодь. Он не назвал конкретных цифр, однако намекнул, что речь идет о нищенской зарплате.Лера Кудрявцева с мужем и дочкой - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Канал НТВ, «Секрет на миллион», четвертый раз подряд говорит, что оператор, продюсер, сама Лера недоедают», — поведал Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!». Стоит отметить, что в настоящее время Лера вынуждена одна содержать семью. Ее молодой муж Игорь Макаров сидит без работы. Кудрявцева оплачивает расходы на подмосковный особняк. Кроме того, не так давно она стала владелицей премиальных апартаментов в одном из элитных ЖК Москвы. А несколько месяцев назад популярная телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Знаменитость говорила, что у нее болит спина, которую она ломала, падая со стремянки, что-то странное происходило с глазами. Участились головные боли, от которых она страдает много лет, пропал сон. Кудрявцева также сообщала, что побывала в клинике неврозов.