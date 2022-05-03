Китайский эксперт назвал смешными обвинения США из-за Украины

09:34 Автор: Иван Антонов, Пекин

США публично оказывают военную помощь Украине, подогревая тем самым конфликт. Однако Вашингтон винит в эскалации всех, кроме себя, в том числе Китай, который последовательно выступает за мирное урегулирование. Такую точку зрения в интервью ресурсу «Хуаньцюван» высказал эксперт Академии общественных наук Китая Люй Сян.

Важнейшим полем боя для Соединенных Штатов выступает общественное мнение. Здесь американцы используют все доступные методы, включая необоснованные претензии в адрес других участников международного сообщества в том, что они своим бездействием якобы подогревают конфликт, отметил ученый.

Однако при этом сам Вашингтон не обращает внимание на справедливые озабоченности стран мира. Например, так и не началось международное расследование инцидента в украинском городе Буча с привлечением авторитетных и объективных экспертов, подчеркнул специалист.

Сейчас уже понятно, что не все эти американские методы работают как надо. Западные масс-медиа несмотря на свое гигантское влияние не добились того, чтобы мировое сообщество безоговорочно встало на сторону Соединенных Штатов и НАТО, заметил Люй Сян.

Тем более нелепо выглядят попытки возложить часть вины за происходящее на Китай, который выступал против эскалации, обращая внимание на то, что попытки США надавить на Москву лишь усугубят положение. Поэтому претензии Вашингтона в адрес Пекина выглядят смешно, резюмировал собеседник издания.

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