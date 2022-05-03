Косачев: Коллективный Запад — главный вызов коллективному человечеству в XXI веке

13:44 Автор: Руслан Грудцинов

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает, что коллективный Запад стал главным вызовом коллективному человечеству в XXI веке. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

На это указывает, в частности, разрушение международных организаций, отметил Косачев. Коллективный Запад продвигает свои интересы любой ценой, создавая «искусственное большинство», считает сенатор. «И если бомбардировки Югославии еще скромно назывались «союзнической силой» НАТО, то нападая на Ирак, американцы уже создали «коалицию доброй воли», представив ее совестью человечества. В дальнейшем именно сплочением неких «коллективов добра против зла» американцы и их союзники по НАТО объясняли все свои боевые операции в обход Устава ООН и его Совета Безопасности. В результате в XXI веке под нож пошли и международное право, и международные организации», — написал он.

По словам сенатора, во многих международных организациях — Совет Европы, ОЗХО, МОК, УЕФА и даже ЮНЕСКО — страны Запада научились создавать искусственное большинство. С большим трудом держатся лишь две организации — ООН и ОБСЕ, где действует правило консенсуса (в первом случае реализуемое через институт вето), заявил Косачев.

«Коллективный Запад — главный вызов коллективному человечеству в XXI веке. Под нож идут и международное право, и международные организации, до сих пор обеспечивавшие глобальные безопасность и сотрудничество. Естественное большинство мира не должно быть оккупировано искусственным большинством. Которое ничего, кроме агрессивного, но сплоченного меньшинства из себя никогда не представляло и никогда не будет представлять, если дать ему отпор. Такая вот примета времени, если разобраться по существу», — написал сенатор.

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В конце апреля Косачев заявил, что за последние годы мир очевидно разделился на западный и остальной, несмотря на то, что в основополагающих международных документах прописано равноправие и независимость всех государств. Он считает, что украинский кризис «предельно откровенно выявил все лицемерие однополярного миропорядка», который обустраивают в свою пользу США и их союзники.

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