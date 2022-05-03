Косачев напомнил «жившей в мире» главе МИД ФРГ о бомбардировках Югославии
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Косачев напомнил «жившей в мире» главе МИД ФРГ о бомбардировках Югославии

Косачев напомнил «жившей в мире» главе МИД ФРГ о бомбардировках Югославии

18:23  Автор: Руслан Грудцинов



Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале отреагировал на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок в интервью немецкой газете Rheinische Post о том, что ее поколению «посчастливилось вырасти в мире».

В том же интервью она заявила, что 24 февраля президент России Владимир Путин разрушил все, что построили несколько поколений в Европе и России.

Косачев напомнил, что с 1991 по 1999 годы в Югославии разразился «страшный вооруженный конфликт» после того, как «родная ей Германия» первой в Европе вместе с Исландией признала независимость Хорватии. «Конфликт тянулся до полного распада Югославии и за десять лет унес жизни от 130 до 160 тысяч человек. Среди них — и жертвы натовских бомбардировок Белграда в 1999 году. Госпоже Бербок было тогда уже 19 лет, и она уже не была несмышлёным ребенком. Выросло ее поколение. Которому, наряду с «несколькими поколениями в Европе и в России», как выясняется, просто посчастливилось вырасти в мире», — отметил сенатор.

«А что до других народов — сербов, хорватов, боснийцев и других бывших югославов, равно как и жителей Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, а теперь и Донбасса — так это же «вы не понимаете, совсем другое»… Да, госпожа Бербок?» — написал Косачев.

Ранее сенатор заявил, что коллективный Запад стал главным вызовом коллективному человечеству в XXI веке. «Под нож идут и международное право, и международные организации, до сих пор обеспечивавшие глобальные безопасность и сотрудничество. Естественное большинство мира не должно быть оккупировано искусственным большинством», — отметил он.

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#Германия #власть

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По материалам: pnp.ru

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