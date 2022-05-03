Кузнецова: Для усыновления сирот Донбасса нужно урегулировать правовые нюансы
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Кузнецова: Для усыновления сирот Донбасса нужно урегулировать правовые нюансы

Кузнецова: Для усыновления сирот Донбасса нужно урегулировать правовые нюансы

22:15  Автор: Екатерина Кутузова



В России находится более тысячи детей-сирот из Донбасса. Российские семьи готовы принять их у себя, но для усыновление станет возможно после урегулирования нюансов на законодательном уровне. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

«Если у несовершеннолетних не осталось родственников в Донбассе, которые готовы их воспитывать, и нет никаких других препятствий, усыновление в российскую семью возможно. Но только после того, как на законодательном уровне будут урегулированы все нюансы. А именно — необходимо синхронизировать законодательства РФ и ЛДНР», — сказала депутат.


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С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Такое решение было принято после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи в связи с нападениями украинских силовиков.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

 



#дети

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По материалам: pnp.ru

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