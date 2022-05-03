Лена Миро высказалась о скандале с Максимом Галкиным
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Лена Миро высказалась о скандале с Максимом Галкиным

Лена Миро высказалась о скандале с Максимом Галкиным
Шоу бизнес трясет после слов Симоньян о Максиме Галкине. Блогер Лена Миро попросила российских селебрити замолчать после выпадов в сторону Максима Галкина. Напомним, юморист улетел в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми на неопределенный срок. Из-за этого отечественные знаменитости раскололись на два лагеря – кто-то начал ругать семью артистов, кто-то встал на защиту.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» После высказывания Филиппа Киркорова, который призвал своих коллег успокоиться и заняться объединением людей, решила сказать свое слово и знаменитый блогер Лена Миро. «На мой взгляд, и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа, от наших нужд и волнений, что все их слова для нас сейчас — пустой звук. Срутся? Пусть срутся. Живут мирно? Пусть живут мирно. У нас же другие проблемы, мысли, тревоги. Ребят, в самом деле — не до вас. И не надо, пожалуйста, начинать нас «сплачивать», «объединять» и «призывать к преодолению всех невзгод». У нас и без ваших призывов голова болит», — сказала Миро.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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