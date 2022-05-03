Лоза прошелся по Валерию Меладзе
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Лоза прошелся по Валерию Меладзе

Лоза прошелся по Валерию Меладзе
Артист считает, что певцу Валерию Меладзе нигде не заработать кроме России. Исполнитель хита «Девушка из высшего общества» продолжает выступать в критикуемой стране. Юрий Лоза считает, что у Валерия Меладзе пришли тяжелые времена, в отличие от той же Светланы Лободы или Веры Брежневой. Ведь певец остался в России, в отличие от вышеперечисленных коллег, несмотря на негативное отношение к стране.
Валерий Меладзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «А где ему еще зарабатывать? Всю жизнь зарабатывал в России — тут и будет. У него же другого заработка нет. По поводу его гонораров в 80 тысяч евро… Я никогда не считал чужие деньги. Если у нас есть люди, готовые заплатить их, значит, это нормально. Хозяин-барин, как говорится…», — заявил Лоза сайту kp.ru. Впрочем, позиция Меладзе не мешает ему выступать в критикуемой стране, на днях он дал концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие, разумеется, прошло в закрытом режиме.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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