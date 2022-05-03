Майское обновление Xbox уже доступно игрокам — список изменений
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Майское обновление Xbox уже доступно игрокам — список изменений

Майское обновление Xbox уже доступно игрокам — список изменений


Microsoft объявила о выходе майского обновления Xbox. Апдейт не несет в себе большого количества новых функций. Он исправляет некоторые ранее выявленные проблемы, плюс добавляет пару нововведений, которые в последние несколько месяцев тестировали инсайдеры Xbox. Расскажем об основных изменениях.

Теги приоритета для с помощью маркировки пакетов сетевого уровня обслуживания (QoS). Маркировка мультимедиа Wi-Fi (WMM) устанавливает значения приоритета для исходящего трафика Wi-Fi от консолей Xbox. Эта маркировка приоритета трафика полезна для консолей Xbox, подключенных через Wi-Fi, для защиты от задержек во время перегрузки беспроводной сети. Ранее подробнее об этой опции мы рассказывали здесь.


Истории в мобильном приложении Xbox. Скоро игроки в мобильном приложении Xbox на iOS и Android смогут опубликовать игровой клип, снимок экрана или достижение в качестве истории, которая будет активна в течение 72 часов. Сейчас это обновление доступно в Австралии, и Microsoft отмечает в новости о майском обновлении, что оно будет «скоро в других регионах».


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По материалам: newxboxone

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