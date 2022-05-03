Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы

Вадим Карасев

В первый понедельник мая в Нью-Йорке традиционно прошел бал Института костюма Met Gala. Главным событием вечера стало появление на красной дорожке Ким Кардашьян в сопровождении ее нового бойфренда Пита Дэвидсона.

Телезвезда воссоздала легендарный образ Мэрилин Монро, надев то самое "голое" платье, в котором голливудская актриса поздравляла с днем рождения президента Джона Кеннеди. Ради этого выхода Ким в короткий срок похудела почти на десять килограммов. Возможно, платье так и не село идеально — многие заметили, что все мероприятие звезда прикрывалась шубкой.





Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон





В этом году темой бала стал "Позолоченный гламур" — не все гости отнеслись к дресс-коду серьезно, однако без эффектных образов не обошлось. Spletnik собрал фотоподборку самых интересных нарядов.





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Кейт МоссНики МинажТрэвис Баркер и Кортни КардашьянДжессика Честейн





Винни ХарлоуИрина ШейкКэри МаллиганКамила КабельоМод АпатоуХейли Бибер





Гленн КлоузЭмма СтоунКрис Дженнер





Билли АйлишДжо Джонас и Софи ТернерИлон и Мэй МаскДакота ДжонсонБлейк Лайвли и Райан Рейнольдс





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