Microsoft представила новый геймпад Xbox — Deep Pink

Вадим Карасев





Игровое подразделение Microsoft представило и сразу выпустило в продажу новый геймпад для Xbox — Deep Pink. Контроллер отличается от других только своим внешним видом — он выполнен в ярко-розовых цветах.

По функциональности новый геймпад Xbox Deep Pink полностью идентичен стандартным контроллерам Xbox Series X | S. Стоимость такого геймпада составляет $64,99, и он уже доступен для покупки в ряде стран.





Отметим, что стоимость геймпада Xbox Deep Pink в России не называется, на данный момент нет информации о том, поступит ли он в продажу.