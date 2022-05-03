Microsoft представила новый геймпад Xbox — Deep Pink
Сегодня, 18:55 Вадим Карасев
Игровое подразделение Microsoft представило и сразу выпустило в продажу новый геймпад для Xbox — Deep Pink. Контроллер отличается от других только своим внешним видом — он выполнен в ярко-розовых цветах.
По функциональности новый геймпад Xbox Deep Pink полностью идентичен стандартным контроллерам Xbox Series X | S. Стоимость такого геймпада составляет $64,99, и он уже доступен для покупки в ряде стран.
Отметим, что стоимость геймпада Xbox Deep Pink в России не называется, на данный момент нет информации о том, поступит ли он в продажу.
По материалам: newxboxone