Microsoft представила новый геймпад Xbox — Deep Pink
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Microsoft представила новый геймпад Xbox — Deep Pink

Microsoft представила новый геймпад Xbox — Deep Pink


Игровое подразделение Microsoft представило и сразу выпустило в продажу новый геймпад для Xbox — Deep Pink. Контроллер отличается от других только своим внешним видом — он выполнен в ярко-розовых цветах.

По функциональности новый геймпад Xbox Deep Pink полностью идентичен стандартным контроллерам Xbox Series X | S. Стоимость такого геймпада составляет $64,99, и он уже доступен для покупки в ряде стран.




Отметим, что стоимость геймпада Xbox Deep Pink в России не называется, на данный момент нет информации о том, поступит ли он в продажу.

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По материалам: newxboxone

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