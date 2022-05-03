Николай Цискаридзе анонсировал свое появление на передаче «Сегодня вечером»
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Николай Цискаридзе анонсировал свое появление на передаче «Сегодня вечером»

Николай Цискаридзе анонсировал свое появление на передаче «Сегодня вечером»
Звезда балета Николай Цискаридзе высказался после долгого молчания. Уже несколько дней гуляют слухи, что популярная программа «Сегодня вечером» не исчезла из эфира Первого канала после бегства из России мужа Аллы Пугачевой. Более того, новый ведущий не менее известен и авторитетен. И хотя до поры интрига сохранялась, но все равно просочилась информация, что опустевшее кресло займет знаменитый артист балета Николай Цискаридзе, до этого успевший зарекомендовать себя в роли члена жюри многих шоу.
Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» И вот наконец тайна окончательно раскрыта. Уставший молчать Цискаридзе опубликовал в своем Телеграм-канале анонс будущего выпуска со своим участием. «Дорогие друзья! Первый канал, 7 мая, 21.30! «Сегодня вечером»,
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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