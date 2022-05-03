Новинка в Game Pass: игру Loot River добавили сразу после релиза

Вадим Карасев





Сегодня на Xbox и других игровых платформах состоялся релиз игры Loot River. Она стала первым проектом, который в мае пополнил подписку Game Pass. Уже сейчас подписчики сервиса на Xbox и PC могут играть в Loot River.

Сама игра Loot River представляет собой экшн-roguelike с процедурно генерируемыми подземельями. Проект получил высокие оценки от игроков и критиков, когда он был доступен еще в рамках демо-версии, теперь же состоялся его полноценный релиз.

Loot River

Сила Реликвии позволяет игрокам двигать землю под ногами, решая состоящие из блоков загадки. В бесконечных катакомбах игроки встретят разнообразных чудовищ, заблудших путников и даже боссов.

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