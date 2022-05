Официально: Эти 7 игр удалят из Game Pass до середины мая

Вадим Карасев





Сегодня было объявлено о новых играх, которые пополнят Game Pass в начале мая. Вместе с тем, Microsoft сообщила о проектах, которые покинут Game Pass. Ранее уже о них было известно из приложения Game Pass, теперь же список объявлен официально с датами удаления.

10 мая из Game Pass удалят:

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Xbox, xCloud)

15 мая из Game Pass удалят:

Enter The Gungeon (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox, PC)Remnant: From the Ashes (Xbox, PC, xCloud)Steep (Xbox, xCloud)The Catch: Carp and Coarse (Xbox, PC, xCloud)The Wild at Heart (Xbox, PC, xCloud)