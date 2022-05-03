Оскар Кучера посмеялся над обедневшими блогерами
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Оскар Кучера посмеялся над обедневшими блогерами

Оскар Кучера посмеялся над обедневшими блогерами
Актер и ведущий Оскар Кучера заявил, что сложившаяся обстановка вывела звезд на чистую воду. Недавно одна из самых популярных блогеров в ныне запрещенной на территории России соцсети Настя Ивлеева сильно гневалась. Блондинка сожалела, что ее многомиллионная аудитория, над которой она трудилась шесть лет, теперь потеряна. Актер Оскар Кучера считает, что Telegram вывел всех блогером на чистую воду.
Оскар Кучера - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Телеграм очень хорошо показал, кто и сколько накручивал. Вы посмотрите на всех этих Бузовых и компанию. Где они все? Где их миллионы? Я смеюсь, когда вижу 20 тысяч подписчиков и по 70 просмотров на пост. Кого люди хотят обмануть?» — цитирует Оскара «Комсомольская правда». Добавим, некоторые селебрити не могут набрать в своих телеграм-каналах и первый миллион подписчиков. К ним можно причислить и Настю Ивлееву, и Ольгу Бузову. К слову, с первым миллионом пока справилась Ксения Бородина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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