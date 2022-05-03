Оскар Кучера высказался о Пугачевой и Галкине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оскар Кучера высказался о Пугачевой и Галкине

Оскар Кучера высказался о Пугачевой и Галкине
Ведущий и актер Оскар Кучера рассказал свое мнение о звездах. Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России два месяца назад. Семья живет в Израиле, шоумен готовится к концертам на земле обетованной и периодически высказывается в адрес России и россиян. Свое мнение о поступке звездной пары высказали многие селебрити. Некоторые назвали Примадонну пожилой, а Галкину приписали нетрадиционную ориентацию. На защиту супругов встал актер Оскар Кучера.
Оскар Кучера - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Ну как можно Аллу Борисовну назвать пожилой женщиной? Да, конечно, она пожила, но тут важен контекст. А Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах», — цитирует Кучеру «Комсомольская правда». Напомним, ранее Кучера высказался в адрес покинувшей Россию Чулпан Хаматовой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Оскар Кучера высказался о Пугачевой и Галкине
Оскар Кучера высказался о Пугачевой и Галкине
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена, дети, последние новости (фото)
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена,
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в
Новинка в Game Pass: игру Loot River добавили сразу после релиза
Новинка в Game Pass: игру Loot River добавили сразу после релиза
Сегодня в Halo Infinite стартует второй сезон — объявлено время старта
Сегодня в Halo Infinite стартует второй сезон — объявлено время старта
540+ игр и DLC со скидками для Xbox на распродаже до 10 мая
540+ игр и DLC со скидками для Xbox на распродаже до 10 мая
Стас Садальский показал фото с роскошного ужина с мамой Собчак
Стас Садальский показал фото с роскошного ужина с мамой Собчак
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой отмечают медную свадьбу
Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой отмечают медную свадьбу
Земфира устарела, заявил Бояков
Земфира устарела, заявил Бояков
Самые лучшие и самые худшие черты характера Близнецов
Самые лучшие и самые худшие черты характера Близнецов

Топ на сегодня

Crystal Dynamics продолжить работать с The Initiative над Perfect Dark
Crystal Dynamics продолжить работать с The Initiative над Perfect Dark
Татьяна Лазарева заявила, что не будет мыть туалеты в Европе
Татьяна Лазарева заявила, что не будет мыть туалеты в Европе
Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC
Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC
Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года
Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года
Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян
Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян

Еще по теме

Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Оскар Кучера прошелся по Насте Ивлеевой
Оскар Кучера показал, как изменился после новогодних застолий
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез из эфира