Отец Михаила Ширвиндта заявил, что работы нет, пить и курить тоже не дают

Отец актера Михаила Ширвиндта, Александр признался, что многое просрал в своей жизни. Артист летом этого года отметит 88-летие. Актер шутит, что стал совсем старым и никому не нужным, поэтому сел писать книгу. В мемуарах он с удовольствием вспоминает о блистательном прошлом. Александр Ширвиндт признается, что сел работать над книгой от нечего делать во время пандемии. При этом каждое слово в ней написано им собственноручно. Он решил не доверять это дело редакторам или журналистам. Находясь на пороге 88-летия, легендарный актер решил подвести некий итог и ужаснулся тому, сколько ему лет. «Эти две цифры, положенные горизонтально, мне дают не только смехотворность, но и грустное ощущение. Что-то просрал в своей жизни, а что-то, наоборот, недосрал. И так далее. Когда началась пандемия, всех закрыли, особенно стариков. И я оказался взаперти. Дома пить не дают, курить не разрешают, рыбачить негде. И я вынужден был как-то убивать время, вот и пришло в голову: а не набросать ли еще чего-нибудь», — признается актер telegra.ph.Александр Ширвиндт Поклонники говорят, что книга должна быть не просто интересной, но и очень откровенной — ведь в друзьях Ширвиндта были такие легенды, как Андрей Миронов и Михаил Державин. Кроме того, Александр Анатольевич обещал рассказать о семье, театре и поведать различные байки, которых за долгие годы у него накопилось бесчисленное множество. Отметим, что осенью 2021 года Ширвиндт оставил пост художественного руководителя Московского театра сатиры. По слухам, из-за плохого самочувствия. Труппа не собиралась отпускать мэтра, поэтому его сделали почетным президентом театра. Александр Анатольевич пообещал не бросать любимую сцену и делать все для ее процветания.