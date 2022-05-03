Полина Гагарина на яхте похвасталась фигурой в купальнике
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Полина Гагарина на яхте похвасталась фигурой в купальнике

Полина Гагарина на яхте похвасталась фигурой в купальнике
35-летняя певица Полина Гагарина поделилась фото с отдыха на яхте. Артистка отправилась отдыхать в Арабские Эмираты. Певица примерила летний аутфит. Исполнительница хита «Выше головы» плодотворно провела начало года. Она закончила ремонт в своем доме, приняла участие в шоу «Голос. Дети». Полина любит путешествовать и пользуется возможностью провести время в живописных уголках планеты. Одно из ее излюбленных мест – Мальдивы. Поп-дива охотно позирует на живописном фоне. Другой фаворит Полины – Дубай. Гагарина отправилась туда после финала проекта юных вокалистов. Сегодня артистка предстала в летнем пикантном образе. На матери двоих детей было небесно-голубое монокини с высокими вырезами. Оно подчеркнуло стройную фигуру звезды, ее длинные ноги. Бывшая жена фотографа Дмитрия Исхакова распустила волосы, а лицо оставила естественным. Она надела солнцезащитные очки.
Полина Гагарина в купальнике Полина позировала на яхте. Певица приняла эффектную позу на бортике, за ее спиной виднелся известный пятизвездочный отель Бурдж Аль-Араб, который также называют «парусом» за его соответствующую форму. «Привезу тепло в Москву!» — пообещала Гагарина. Поклонники оставили много комплиментов для актрисы сериала «Бывшие». «Очень хороши фигурка и лицо», «Когда увидел вас, то стало жарко», «Я просто без ума!», «Шикарная», «Вы очень красивая, милая. Элегантно выглядите», «Чувствую жару от вас», «Потрясающие ноги!», «Очаровательная Поля. Фигура волшебная», «Роскошная женщина», «Полина, кушай, пожалуйста, побольше», «Ах, эти ноги!», «Неземная красота», «Ноги какие красивые, мечта», «Слишком красиво», «Бесконечные ноги», «Как можно иметь такую фигуру?», «Поля, осторожно! Вас могут похитить шейхи!» — высказались фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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