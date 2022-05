Prince of Persia: The Sands of Time отдали новой студии, а дата релиза все еще не сообщается

Вадим Карасев





Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft планировался к релизу в начале 2021 года. Потом дату релиза игры немного сдвинули, а далее перенесли на конец 2021 года. В итоге, в ноябре прошлого года издательство Ubisoft объявило, что ремейк откладывается на неопределенный срок.

Сегодня стало известно, что Prince of Persia: The Sands of Time все еще жива и разрабатывается. Но теперь игра перешла в разработку к новой студии — Ubisoft Montreal. Команда заберет себе все наработки Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, которые ранее работали над ремейком. А релиз проекта Prince of Persia: The Sands of Time состоится «когда он будет готов».





Отметим, что именно Ubisoft Montreal работала над трилогией Prince of Persia. На какой стадии разработки сейчас находится игра — неизвестно, но в момент последней демонстрации проекта его сильно раскритиковали.