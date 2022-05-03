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Путин и Макрон проведут телефонный разговор

Путин и Макрон проведут телефонный разговор

14:02  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: РИА Новости



Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проведут телефонный разговор во вторник, 3 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Елисейский дворец анонсировал телефонные переговоры Макрона и Путина в 13 часов по московскому времени. Этот разговор с Путиным станет первым для Макрона после переизбрания на второй президентский срок. Представитель Кремля не уточнил, во сколько состоятся переговоры.

Макрон набрал во втором туре президентских выборов более 58 процентов голосов избирателей, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен — менее 42 процентов. Владимир Путин направил Макрону поздравительную телеграмму, в которой пожелал ему «успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия».

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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