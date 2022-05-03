Радоница 3 мая 2022 года: день поминовения усопших

Вадим Карасев

3 мая весь православный мир отмечает Радоницу — важный поминальный день. Пришло время узнать, чем эта родительская суббота отличается от других и каковы ее основные традиции.

Всего существует несколько родительских суббот. Ранее мы рассказывали о том, в какие дни они будут в 2022 году. Старайтесь не пропускать эти важные дни, чтобы помянуть добрым словом и хорошими мыслями всех умерших родственников.

История праздника

Доподлинно известно, что Радоница отмечалась нашими предками еще задолго до прихода христианства на нашу землю. На Пасху приходить на кладбище запрещено. Для этого церковь выделяет отдельный день, в который нужно посещать усопших у их могил.

Радоницей этот день назвали не случайно, ведь в этот день нужно не скорбеть, а радоваться, ведь это первый поминальный день после Воскресения Христа. Все дни между Пасхой и этим днем души усопших находятся рядом с нами. Лишь спустя 9 дней они возвращаются на кладбище, а затем уходят обратно на Небеса.

Традиции и правила Радоницы

Сегодня, 3 мая, постарайтесь посетить церковную службу и поставить свечи за упокой души родных и близких, которые уже нет с нами. Лучше сделать это на утренней службе, чтобы было время отправиться на кладбище. Там, согласно традициям, люди будут наводить порядок, убираться. Обычно это делает заранее, но правилами не возбраняется наводить порядок на могилах усопших и в этот день.

Священники рекомендуют не оставлять еду рядом с могилой. Лучше будет отдать ее нуждающимся или угостить детей. Так усопшей душе будет легче.

Также запрещено в этот день пить горячительные напитки. Грустить тоже нельзя, поэтому лучше вспомнить нечто хорошее, пообщаться, но не устраивать бурного застолья. Некоторые люди обливают ими могилу, что просто недопустимо ни этическими, ни церковными правилами.

Ни в коем случаев этот день нельзя вспоминать об усопших ничего плохого. Подобные мысли нужно гнать прочь.

Самое главное — помнить, что душа находится не в земле, рядом с прахом, а рядом с Богом. Именно по этой причине в этот день стоит как можно больше молиться.