Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox

Вадим Карасев





Несколько месяцев назад игра Thymesia была официально анонсирована для приставок Xbox Series X | S, тогда как ранее проект планировали выпустить только на PC. Сегодня же разработчики назвали дату выхода игры на всех платформах — это 9 августа 2022 года.

Thymesia рассказывает историю королевства, которое охватила чума. Главный герой — потерявший память Корвус, способный превращаться в ворона. Игра обещает интересный сюжет и сложный геймплей, проект сравнивают с Dark Souls. Одна из особенностей игры — возможность главного героя получать способности побежденных боссов.

Ниже можно посмотреть трейлер Thymesia, в котором была объявлена дата релиза.

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