Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox

Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox


Несколько месяцев назад игра Thymesia была официально анонсирована для приставок Xbox Series X | S, тогда как ранее проект планировали выпустить только на PC. Сегодня же разработчики назвали дату выхода игры на всех платформах — это 9 августа 2022 года.

Thymesia рассказывает историю королевства, которое охватила чума. Главный герой — потерявший память Корвус, способный превращаться в ворона. Игра обещает интересный сюжет и сложный геймплей, проект сравнивают с Dark Souls. Одна из особенностей игры — возможность главного героя получать способности побежденных боссов.

Ниже можно посмотреть трейлер Thymesia, в котором была объявлена дата релиза.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Радоница 3 мая 2022 года: день поминовения усопших
Радоница 3 мая 2022 года: день поминовения усопших
Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox
Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox
Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности
Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности
Николай Цискаридзе анонсировал свое появление на передаче «Сегодня вечером»
Николай Цискаридзе анонсировал свое появление на передаче «Сегодня
Диагностика энергетических дыр: куда уходят силы и почему не везет
Диагностика энергетических дыр: куда уходят силы и почему не везет
Лена Миро высказалась о скандале с Максимом Галкиным
Лена Миро высказалась о скандале с Максимом Галкиным
Дана Борисова намерена судиться с отцом дочери
Дана Борисова намерена судиться с отцом дочери
Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Экс-супруга Эмина Агаларова показала лицо их 3-летней дочери Афины
Экс-супруга Эмина Агаларова показала лицо их 3-летней дочери Афины
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Игрок создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле дашборда Blades с Xbox 360
Игрок создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле дашборда
Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за Галкина и Пугачеву
Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за

Топ на сегодня

Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox &
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца
Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца

Еще по теме

Официально анонсировали версию Thymesia для Xbox
Разработчики Elex II объявили дату релиза игры
Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в марте
Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года