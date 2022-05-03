Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности

Ведущая Регина Тодоренко рассказала о своей беременности. Телеведущая – бессменный член жюри шоу «Маска». Популярная телеведущая и блогер ждет второго ребенка и находится на последних сроках беременности. Несмотря на это пикантное обстоятельство, Регина Тодоренко принимала участие в длительных съемках третьего сезона шоу «Маска».Регина Тодоренко с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Появилась она и на суперфинале проекта, который состоялся накануне, первого мая. Именно во время шоу «Маска» Регина Тодоренко озвучила, сколько килограммов прибавила за беременность. «Мне сегодня очень сложно, — призналась Регина Тодоренко в эфире НТВ. — Я плюс десять килограммов уже. Мне в принципе тяжело сейчас по жизни». Напомним, свою беременность Регина Тодоренко рассекретила во время одного из выпусков «Маски». На проекте она намекала и на то, что ждет девочку.