Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности

Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности
Ведущая Регина Тодоренко рассказала о своей беременности. Телеведущая – бессменный член жюри шоу «Маска». Популярная телеведущая и блогер ждет второго ребенка и находится на последних сроках беременности. Несмотря на это пикантное обстоятельство, Регина Тодоренко принимала участие в длительных съемках третьего сезона шоу «Маска».
Регина Тодоренко с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Появилась она и на суперфинале проекта, который состоялся накануне, первого мая. Именно во время шоу «Маска» Регина Тодоренко озвучила, сколько килограммов прибавила за беременность. «Мне сегодня очень сложно, — призналась Регина Тодоренко в эфире НТВ. — Я плюс десять килограммов уже. Мне в принципе тяжело сейчас по жизни». Напомним, свою беременность Регина Тодоренко рассекретила во время одного из выпусков «Маски». На проекте она намекала и на то, что ждет девочку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Радоница 3 мая 2022 года: день поминовения усопших
Радоница 3 мая 2022 года: день поминовения усопших
Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox
Разработчики Thymesia объявили дату выхода игры на Xbox
Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности
Регина Тодоренко о своей полноте во время беременности
Николай Цискаридзе анонсировал свое появление на передаче «Сегодня вечером»
Николай Цискаридзе анонсировал свое появление на передаче «Сегодня
Диагностика энергетических дыр: куда уходят силы и почему не везет
Диагностика энергетических дыр: куда уходят силы и почему не везет
Лена Миро высказалась о скандале с Максимом Галкиным
Лена Миро высказалась о скандале с Максимом Галкиным
Дана Борисова намерена судиться с отцом дочери
Дана Борисова намерена судиться с отцом дочери
Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Экс-супруга Эмина Агаларова показала лицо их 3-летней дочери Афины
Экс-супруга Эмина Агаларова показала лицо их 3-летней дочери Афины
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Игрок создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле дашборда Blades с Xbox 360
Игрок создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле дашборда
Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за Галкина и Пугачеву
Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за

Топ на сегодня

Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox &
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца
Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца

Еще по теме

Регина Тодоренко подтвердила, что беременна, и малыш уже шевелится
Регина Тодоренко получила звание Телеведущая Года
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Регина Тодоренко сделала коллаж из своих снимков (фото)