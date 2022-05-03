Россия и Венесуэла будут сотрудничать в космосе
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Россия и Венесуэла будут сотрудничать в космосе

Россия и Венесуэла будут сотрудничать в космосе

00:42  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 103504-8



Правительство Российской Федерации и Правительство Боливарианской Республики Венесуэла еще в марте 2021 года заключили Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. В рамках весенней сессии Госдума намерена ратифицировать соответствующий законопроект.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Соглашение позволит обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в космосе двух стран.

В частности, речь идет об установке на территории Боливарианской Республики Венесуэла станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы «Космическая деятельность России», а также осуществлении пусковых услуг и совместного создания космической техники.

Отдельные положения Соглашения касается охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования экспортируемых охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера.


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Документ позволит продвигать новые услуги в космосе в условиях конкуренции на мировом рынке в этой сфере, обеспечить отечественным организациям ракетно-космической промышленности дополнительную загрузку производственных мощностей и повысить занятость их работников.

Как отмечается, финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств, будет осуществляться через компетентные органы в рамках государственной политики. Также предусмотрена совместная космическая деятельность на коммерческой основе, что позволит привлечь дополнительные внебюджетные средств в отечественную ракетно-космическую промышленность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#космос #международные отношения


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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