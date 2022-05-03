Россия и Венесуэла будут сотрудничать в космосе

00:42 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 103504-8

Правительство Российской Федерации и Правительство Боливарианской Республики Венесуэла еще в марте 2021 года заключили Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. В рамках весенней сессии Госдума намерена ратифицировать соответствующий законопроект.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, Соглашение позволит обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в космосе двух стран.

В частности, речь идет об установке на территории Боливарианской Республики Венесуэла станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы «Космическая деятельность России», а также осуществлении пусковых услуг и совместного создания космической техники.

Отдельные положения Соглашения касается охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования экспортируемых охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера.





Читайте также:

• Рогозин: Решение о сроках окончания участия РФ в программе МКС уже принято • Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с Россией по лунным программам

Документ позволит продвигать новые услуги в космосе в условиях конкуренции на мировом рынке в этой сфере, обеспечить отечественным организациям ракетно-космической промышленности дополнительную загрузку производственных мощностей и повысить занятость их работников.

Как отмечается, финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств, будет осуществляться через компетентные органы в рамках государственной политики. Также предусмотрена совместная космическая деятельность на коммерческой основе, что позволит привлечь дополнительные внебюджетные средств в отечественную ракетно-космическую промышленность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

#космос #международные отношения

258