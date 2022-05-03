Самые лучшие и самые худшие черты характера Близнецов

Вадим Карасев

У каждого из нас есть свои плюсы и минусы. Все они проявляются время от времени в той или иной ситуации. Астрологи рассказали всё о самых важных хороших и плохих чертах характера Близнецов. Это поможет вам получше узнать этих людей.

Вы можете узнать характер человека самым разными способами. Например, проанализировать энергетику по цвету глаз, либо по форме лица. Гораздо проще выяснить его Знак Зодиака. Настало время узнать самые важные факты о Близнецах.

Самые лучшие черты характера Близнецов

Общительность. Это люди, которые обожают поболтать, причем они не являются любителями монологов, как, скажем, те же Овны. Близнецы и слушают, и говорят, поэтому из них получаются идеальные собеседники. Это очень положительная черта их характера, потому что порой они оказываются в нужном времени и в нужном месте, помогаю тому или иному человеку почувствовать себя лучше, забыть о проблемах. Они способны поддержать абсолютно любую беседу.

Они всегда готовы к приключениям. Если вы скажете им, что собираетесь в поход, они пойдут с вами. Если вы скажете, что хотите съездить в другой город на поиски приключений, они вас поддержат. Близнецов хлебом не корми, а дай возможность нестандартно провести время. Яркие эмоции для них являются топливом, которое питает их удачей и энергией.

Они помогут вам в любое время. Эта положительная черта вытекает из предыдущей. Если вы позвоните им ночью и скажете, что не можете попасть домой, потому что потеряли ключи. Они тут же приедут за вами или пригласят вас к себе. Им доставляет удовольствие помогать другим людям и дарить им позитивные эмоции в трудные периоды.

Худшие черты характера Близнецов

Безответственность. Им нельзя ничего доверить. Они либо забудут то, о чем их просили, либо сделают вид, что забыли, хотя на самом деле просто не хотели ничего делать. В случае с этими людьми действует простое правило — лучше сделать самому, чем просить их о помощи. Если Близнецам не хочется что-то делать, вы никогда не заставите из сделать это нормально, добросовестно подойдя к решению проблемы.

Чрезмерное любопытство и тяга к сплетням. Они хотят знать все темные секреты всех людей, чтобы рассказать о них кому-то другому. С близнецами нужен глаз да глаз, ведь раскрыв им свои секреты, вы очень сильно рискуете. Близнецы не упустят возможности, чтобы рассказать всем вокруг о ваших страхах, тайнах и скелетах в шкафу. Вы можете попросить их этого не делать, но если ваши отношения ухудшатся, они не упустят возможности насолить вам.

Тяга к рискам. Странно, что Близнецы являются рисковыми людьми. Ведь у них незаурядный ум. Возможно, это объясняется их творческим потенциалом и особым видением мира. Они никогда не упускают шанса рискнуть, чтобы добиться успеха. Иногда им везет, но зачастую они теряют всё. Это довольно азартные люди, которым чужды страхи. Из-за этого они нередко утопают в долгах.

Пустые обещания. Близнецы вечно наобещают вас с три короба, а потом с виноватым видом оправдываются, говоря, что что-то пошло не так, что они не ожидали и были уверены в своих силах. Будьте предельно осторожными в общении с ними, потому что если они начнут говорить вам, что что-то сделают, это могут быть просто пустые слова. Это весьма красноречивые личности, поэтому часто их слова воспринимаются за чистую монету.

Многочисленные вредные привычки. Близнецы очень любят горячительные напитки, вредную пищу, и другие способы получения сиюминутного удовольствия. Негативной эту черту можно назвать из-за того, что при общении с ними многие люди тоже подсаживаются на тот или иной источник удовольствия.

Ветреность. Сегодня Близнецы являются вашим другом, а завтра они уже отдыхают с кем-то другим. У них колоссальное число знакомых и друзей, поэтому они попросту не смогут развлекаться и отдыхать с вами постоянно. Им нужно разнообразие. То же самое касается и любви. Согласно статистике, многие Близнецы изменяют своим вторым половинкам. Они очень любят повышенное внимание со стороны противоположного пола.