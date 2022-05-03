Сегодня в Halo Infinite стартует второй сезон — объявлено время старта
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Сегодня в Halo Infinite стартует второй сезон — объявлено время старта

Сегодня в Halo Infinite стартует второй сезон — объявлено время старта


Студия 343 Industrties сегодня запускает второй сезон в Halo Infinite, который продлится до 8 ноября 2022 года. В рамках второго сезона игроков порадуют большим количеством нового контента и некоторыми давно ожидаемыми изменениями. В частности, заявлена обновленная античит-система, которую игроки давно просили внедрить.

Второй сезон в Halo Infinite стартует сегодня, 3 мая, одновременно во всем мире в 21:00 по московскому времени. До старта сезона серверы игры отключат примерно на час для проведения технических работ.

Напомним, что во втором сезоне заявлено, как минимум, 4 новых режима. Но на данный момент нет информации, будут ли они все доступны в игре сразу после выхода нового сезона.


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По материалам: newxboxone

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