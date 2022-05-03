Стас Садальский показал фото с роскошного ужина с мамой Собчак
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Стас Садальский показал фото с роскошного ужина с мамой Собчак

Стас Садальский показал фото с роскошного ужина с мамой Собчак
Актер Станислав Садальский поздравил маму Ксении Собчак - Людмилу Нарусову с днем рождения. Сегодня, 2 мая, празднует свою 71-ю годовщину вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать скандальной журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова. В числе первых поздравил ее Стас Садальский, называя политика запросто на «ты». А в доказательство близкого знакомства актер выложил совместный снимок на фоне роскошного пиршества с огромными устрицами и черной икрой. При этом он буквально прильнул к Людмиле Борисовне с фужером в руке.
Стас Садальский и Людмила Нарусова «Сегодня твой день. В наше время так мало добра и чудес, что люди совсем отказываются в них верить. А между тем, чудеса происходят везде и даже там, где мы не замечаем, просто теперь это зовется совпадением или везением. Но нет, это чудо. И хочется пожелать, чтобы в твоей жизни было как можно больше таких чудес… Еще раз с рождением и добрых людей рядом», — написал Садальский в своем Телеграм-канале. Большинство присоединилось к добрым словам актера в адрес сановного политика и по-доброму позавидовало Садальскому, водящему дружбу с сильными мира сего, у которых и устрицы исключительно крупные и свежие, и осетровый деликатес банками на столах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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