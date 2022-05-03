Сын Анны Седоковой не узнал маму

39-летняя певица Анна Седокова призналась, что сын Гектор ее не узнал. Артистка опубликовала редкую фотографию. Певица призналась, что сын Гектор не узнал ее. Исполнительница хита «Шантарам» трепетно хранит личные фото разных лет. В том числе – детские. Седокова родилась и выросла в Киеве с матерью и братом. С ранних лет будущая солистка группы «ВИА Гра» проявляла интерес к творчеству. Она занималась музыкой и танцами, была участницей народного ансамбля Украины «Свитанок». Анна с теплом говорит об этом периоде. Поп-дива показала милое фото сыну, 5-летнему Гектору. Мальчик не узнал маму. «Маленькая Аня, стильный ремонт и образ. Только что показала Гектору, он меня не узнал. Сказал, что это Моника», — рассказала исполнительница трека «Набирай меня». Она трижды становилась мамой. У Анны есть старшая дочь Алина, от футболиста Валентина Белькевича. Средняя, Моника, родилась в браке певицы с бизнесменом Максимом Чернявским. Девочка живет с отцом, но часто видится с матерью. Гектор появился на свет в отношениях телеведущей с Артемом Комаровым. Сейчас актрисв комедии «Беременный» счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.Анна Седокова в детстве Теледива призналась, что раньше считала: чем больше она будет трудиться, тем лучше. Но со временем она пришла к выводу, что ошибалась. Анна вывела три фактора успеха. Первый из них – фокус на цели. «Вижу цель — не вижу препятствий. Точно понять, чего ты хочешь, и не отрывать глаз от точки. Не позволять окружающим обстоятельствам сбить твой запал. Как на соревнованиях. Всё время задавайте себе вопрос: А как эта ситуация поможет мне прийти к цели? Сколько шагов я сделала сегодня к ней? Не отвлекает ли всё это меня от главного?» — объяснила Анна. Она считает, что также важно позволить себе иметь желаемое. Низкая самооценка всегда делает ошибки за тебя, считает Седокова. Уже на третьем месте она расположила труд. «Вот и он, миленький. Только не хаотичный бег по кругу, а точно рассчитанные шаги. Работа в соответствии с простроенным планом, система отчетности себе же», — добавила поп-звезда.