Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова приобщает маленького сына к христианским традициям. В марте сыну известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой исполнилось два года. Ваган растет смышленым мальчиком, его родители, а особенно, мама прикладывают максимум усилий к тому, чтобы малыш гармонично развивался. В эти выходные вместе с Ваганом Татьяна Брухунова посетила храм. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с сыном на ступенях храма Рождества Иоанна Предтече на Пресне в Москве.Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «Та, что воспитывает живую душу, — талантливее любого живописца или ваятеля».Иоанн Златоуст», — написала под фото Татьяна Брухунова. Публикацию она сопроводила хештегом «Мамаша Вагаши». Интересно, что сумка, с которой Татьяна Брухунова вышла на прогулку с Ваганом имеет такую же надпись.Одеты мама и сын в одной тональности. У Татьяны Брухуновой модный тренч цвета хаки, а у Вагана парка защитного оттенка.