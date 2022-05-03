Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
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Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма

Татьяна Брухунова запечатлелась с 2-летним сыном на ступенях храма
Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова приобщает маленького сына к христианским традициям. В марте сыну известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой исполнилось два года. Ваган растет смышленым мальчиком, его родители, а особенно, мама прикладывают максимум усилий к тому, чтобы малыш гармонично развивался. В эти выходные вместе с Ваганом Татьяна Брухунова посетила храм. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с сыном на ступенях храма Рождества Иоанна Предтече на Пресне в Москве.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом «Та, что воспитывает живую душу, — талантливее любого живописца или ваятеля».Иоанн Златоуст», — написала под фото Татьяна Брухунова. Публикацию она сопроводила хештегом «Мамаша Вагаши». Интересно, что сумка, с которой Татьяна Брухунова вышла на прогулку с Ваганом имеет такую же надпись.
Одеты мама и сын в одной тональности. У Татьяны Брухуновой модный тренч цвета хаки, а у Вагана парка защитного оттенка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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