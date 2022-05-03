Трассировка лучей в Chernobylite на Xbox Series S работала не очень хорошо, поэтому от нее отказались
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Трассировка лучей в Chernobylite на Xbox Series S работала не очень хорошо, поэтому от нее отказались

Трассировка лучей в Chernobylite на Xbox Series S работала не очень хорошо, поэтому от нее отказались


Несколько недель назад игра Chernobylite получила обновление на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Одна из особенностей обновления — это трассировка лучей, которая стала доступна на приставках Xbox Series X и Playstation 5, но игроки на Xbox Series S ее не получили.

В рамках интервью порталу TrueAchievements журналисты из студии The Farm 51 объяснили, что они пытались добавить трассировку лучей и на Xbox Series S. По их словам, на младшей консоли нового поколения Xbox трассировка лучей в Chernobylite работала не очень хорошо, поэтому от нее решили отказаться. По их словам, «отражения легко сделать на консолях, но такие вещи, как эффекты водной каустики» не удалось реализовать должным образом на Xbox Series S.

Отметим, что обновление игры Chernobylite до нового поколения добавило поддержку 60 FPS на Xbox Series S.


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По материалам: newxboxone

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