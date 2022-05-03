В FIFA 22 скоро появится общий мультиплеер между Xbox Series X | S и Playstation 5
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В FIFA 22 скоро появится общий мультиплеер между Xbox Series X | S и Playstation 5

В FIFA 22 скоро появится общий мультиплеер между Xbox Series X | S и Playstation 5


Electronic Arts подтвердила слухи, которые несколько недель назад сообщали инсайдеры. Вскоре в игре FIFA 22 появится кроссплатформенный мультиплеер. Как сообщило игровое издательство, тестирование кроссплея в FIFA 22 поможет реализовать эту функцию в будущих проектах серии.

Когда именно начнется тестирование кроссплатформенного мультиплеера — не заявлено. Указывается, что он будет доступен между Xbox Series X | S, Playstation 5 и Stadia. На старте общий мультиплеер будет предлагаться в онлайновых «Сезонах» и сетевых товарищеских матчах. После запуска опции, игроки увидят соответствующее уведомление при входе в игру, при желании они смогут отключить кроссплей.


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По материалам: newxboxone

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