В Halo Infinite стартовал второй сезон — трейлер к запуску

Вадим Карасев





В Halo Infinite сегодня стартовал второй сезон. Это знаковое событие для мультиплеера игры, и разработчики из 343 Industries явно надеются со стартом нового сезона привлечь новых игроков в шутер, плюс вернуть уже ушедших пользователей. К запуску нового сезона представили новый трейлер — его можно видеть ниже.

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Новый сезон мультиплеера Halo Infinite предлагает «новый контент, включая новые карты, режимы, тематические ограниченные по времени события и совершенно новый боевой пропуск, срок действия которого не истекает».

Напомним, что сам мультиплеер Halo Infinite доступен условно-бесплатно, как на Xbox, так и на PC.