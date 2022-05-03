В Приднестровье предотвратили теракт с использованием грузового дрона

17:11 Автор: Руслан Грудцинов

В Приднестровье предотвратили теракт, который пытались организовать на телерадиоцентре «Маяк» при помощи грузового дрона с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала ТСВ Приднестровье.

Дрон сбили в ночь на 3 мая. Взрывное устройство должны были привести в действие дистанционно, с помощью радиосигнала, говорится в сообщении. «Пытались взрывать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр», — рассказали в ТСВ.

Отмечается, что нейтрализованный дрон способен нести 20 килограммов груза и преодолевать расстояние до 30 километров.

Позднее МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта. Беспилотник со взрывчаткой был запущен с украинской стороны, отметили в ведомстве.

26 апреля после нескольких терактов в Приднестровье был введен красный уровень террористической опасности. В поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья неизвестные взорвали две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

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