В Приднестровье предотвратили теракт с использованием грузового дрона
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Приднестровье предотвратили теракт с использованием грузового дрона

В Приднестровье предотвратили теракт с использованием грузового дрона

В Приднестровье предотвратили теракт с использованием грузового дрона

17:11  Автор: Руслан Грудцинов



В Приднестровье предотвратили теракт, который пытались организовать на телерадиоцентре «Маяк» при помощи грузового дрона с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала ТСВ Приднестровье.

Дрон сбили в ночь на 3 мая. Взрывное устройство должны были привести в действие дистанционно, с помощью радиосигнала, говорится в сообщении. «Пытались взрывать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр», — рассказали в ТСВ.

Отмечается, что нейтрализованный дрон способен нести 20 килограммов груза и преодолевать расстояние до 30 километров.

Позднее МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта. Беспилотник со взрывчаткой был запущен с украинской стороны, отметили в ведомстве.

26 апреля после нескольких терактов в Приднестровье был введен красный уровень террористической опасности. В поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья неизвестные взорвали две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

Читайте также:

• Парламент Гагаузской автономии Молдавии снял запрет на георгиевскую ленту • В Приднестровье запретили полеты беспилотников после инцидентов в селе Колбасна



#происшествия


16
# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Официально: Эти 7 игр удалят из Game Pass до середины мая
Официально: Эти 7 игр удалят из Game Pass до середины мая
В FIFA 22 скоро появится общий мультиплеер между Xbox Series X | S и Playstation 5
В FIFA 22 скоро появится общий мультиплеер между Xbox Series X | S и
7 советов, которые помогут вам стать отличным собеседником
7 советов, которые помогут вам стать отличным собеседником
Еще одна игра добавилась к списку на удаление из Game Pass
Еще одна игра добавилась к списку на удаление из Game Pass
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Вера Брежнева лишились гастролей в Турции
Оскар Кучера высказался о Пугачевой и Галкине
Оскар Кучера высказался о Пугачевой и Галкине
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена, дети, последние новости (фото)
Биография президента Франции Макрона: личная жизнь, родители, жена,
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы
Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в
Новинка в Game Pass: игру Loot River добавили сразу после релиза
Новинка в Game Pass: игру Loot River добавили сразу после релиза
Сегодня в Halo Infinite стартует второй сезон — объявлено время старта
Сегодня в Halo Infinite стартует второй сезон — объявлено время старта
540+ игр и DLC со скидками для Xbox на распродаже до 10 мая
540+ игр и DLC со скидками для Xbox на распродаже до 10 мая
Стас Садальский показал фото с роскошного ужина с мамой Собчак
Стас Садальский показал фото с роскошного ужина с мамой Собчак

Топ на сегодня

Татьяна Лазарева заявила, что не будет мыть туалеты в Европе
Татьяна Лазарева заявила, что не будет мыть туалеты в Европе
Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года
Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян
Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян
Инсайдер: 343 Industries работает еще над одной игрой по Halo
Инсайдер: 343 Industries работает еще над одной игрой по Halo

Еще по теме

Исламские террористы экстремистской группировки в Соединенном Королевстве хотели подорвать замаскированную под телефон бомбу
Рогозин: Приднестровье будет тесно сотрудничать с регионами России
В Приднестровье открыли приемные "Единой России"
В Приднестровье стартовали президентские выборы