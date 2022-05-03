В РПЦ раскритиковали выступление Филиппа Киркорова с декорацией в виде креста

Вадим Карасев

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале осудил выступление Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце на концерте в честь 55-летия музыканта.

Церковному деятелю не понравилось, что во время исполнения песни "Мария-Магдалена" певец взобрался на декорацию в виде огромного светящегося креста с "распятой" на нем девушкой. Выражая свое возмущение, Легойда припомнил Киркорову его недавнее видеообращение к Маргарите Симоньян, в котором он заступился за уехавшего из России Максима Галкина и призвал россиян не устраивать "охоту на ведьм".

Филипп Киркоров выступил с очень эмоциональным обращением, раскритиковав Маргариту Симоньян за ее слова о Максиме Галкине. С особой экспрессией певец подчеркнул, как важно сейчас сохранять единство общества. <...> Что это (Имеется в виду номер. — Прим. ред.)? Искреннее непонимание (скажу эвфемистически) простых вещей вкупе с безвкусицей или сознательная провокация?

Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерег? Ни к чему, разумеется, не призываю. Ни к "охоте на ведьм", ни к "охоте на охотников". Все это контрпродуктивно. Призываю лишь быть чуткими и внимательными друг к другу.





Филипп Киркоров

Негодование Легойды разделила актриса Мария Шукшина. В своем телеграм-канале она написала, что у многих российских военных на груди "те самые крестики, которые на сцене попирает самоназванный "король", беснуясь верхом на кресте."

Мало того, Киркорова еще и Президент наш поздравил с юбилеем. Вопросов много, конечно. Практически все понимают, что Владимир Владимирович шоу не смотрит и самим протоколом поздравлений занимается вовсе не он. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране. <...> Шоу будут проходить на площадках вместимостью от 1000 до 8000 человек — во дворцах спорта или концертных залах. А завершится тур уже в 2023 году. "Встречайте" шоу сатаны, фанаты.

Сам Филипп Киркоров никак не прокомментировал резонанс, поднявшийся из-за его выступления.

Ольга Петелина