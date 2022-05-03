Вера Брежнева лишились гастролей в Турции

Гастроли певицы Веры Брежневой в Турции отменили, как и многих других звезд. В Турции отменены выступления Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Ани Лорак и других артистов из Украины. Звезды должны были дать концерты в пятизвездочном отеле нынешней весной и грядущим летом. С Верой Брежневой отказались работать многие российские компании — это связано с позицией певицы относительно проводимой российской стороной спецоперации. Из-за этого звезда лишилась самых крупных источников дохода: рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России. Ведь не секрет, что артистка большую часть своей деятельности осуществляла в нашей стране.Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако певица не отказывалась от российской публики за границей. Так, недавно в СМИ появилась информация о предстоящих выступлениях экс-солистки группы «ВИА Гра» на престижных курортах Белека, где как известно, отдыхает много россиян. В афишах также значились имена Елки, Валерия Меладзе и Ани Лорак, солистов группы «Artik & Asti». Сегодня СМИ сообщали, что в турецком отеле отменили вышеуказанные концерты. Владельцы гостиницы сослались на сложную ситуацию в мире и отметили, что сейчас не время для громких развлечений. «Руководство выражает свою благодарность за проявленный интерес к отелю. Но из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию. Фото с датами концертов, которое растиражировали СМИ — это не наш официальный сайт», — говорится в сообщении представителя гостиницы, сообщает MK.ru. Ранее поклонники были возмущены сумасшедшим райдером, выполнения которого требуют украинские звезды, помимо внушительных сумм за исполнение концертных номеров.