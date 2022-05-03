Виктор Рыбин с Натальей Сенчуковой отмечают медную свадьбу

Солист группы «Дюна», музыкант Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова вместе прожили 32 года, о чем и сообщили поклонникам. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин – одна из самых крепких семейных пар российского шоу-бизнеса. Вот уже тридцать два года музыканты счастливы вместе. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин официально зарегистрировали отношения в 1998 году. У пары есть один совместный ребенок — сын Василий. Он появился на свет в 1999 году. В микроблоге Наталья Сенчукова напомнила поклонникам о том, какой сегодня важный день для их семьи. Второго мая Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют медную свадьбу.Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Сегодня у нас с Виктором годовщина!!!🤩Вот уже 32 года Счастья и Любви ❤️🌹», — написала Наталья Сенчукова. Подписчики принялись поздравлять красивую пару с прекрасным событием. «Вы красивые! Умные! Молодые! Дружные!!!!!🔥😍Живите долго вместе!!! Всем пример, что так бывает!!!!!💜❤️💚», «Радуюсь за Вас!!!🌹🌹🌹 Ещё много лет жизни и любви.... Внуков дождаться и радоваться их взрослению....и не забывайте о Здоровье, не терять!!!😂 У Вас всё будет хорошо!🙏🙏🙏», «Поздравляю!! Замечательная пара👏Здоровья Вам и всем вашим близким! Удачи и счастья! Берегите себя», — высказались в Сети. В феврале наследник артистов отпраздновал день рождения, ему исполнилось 23 года. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин очень гордятся красавцем - сыном. Артисты надеются, что он сможет осуществить все свои мечты. Напомним, певец в 2020 году впервые стал дедушкой. Дочь Виктора Рыбина от второго брака родила малыша. У Марии появился на свет сын.