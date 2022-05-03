Земфира устарела, заявил Бояков

Режиссер Эдуард Бояков высказался о певице Земфире. По мнению Эдуарда Владиславовича, Земфира застряла в подростковом возрасте, но сейчас это выглядит смешно, ведь в августе певице исполнится 46 лет. Эдуард Бояков дал большое интервью Ксении Собчак. В студии интернет-шоу «Осторожно: Собчак» он откровенно рассказал о своем отношении к текущей политической ситуации и к коллегам по цеху. Также бывший худрук МХАТа имени Горького признался, кого из певиц считает талантливее: Юлию Чичерину или Земфиру. В свое время Бояков публично восхищался и много писал о творчестве 45-летней Земфиры. Но сейчас идеологически режиссеру и продюсеру ближе Чичерина, нежели Земфира, которая в числе первых покинула Россию, резко обозначив свою точку зрения.Земфира - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако когда Собчак спросила его о том, кто на самом деле из этих исполнительниц талантливее, 57-летний Бояков не стал лукавить. «То, что сейчас делает Земфира, уже лет десять, — это не живо. Но то, что она действительно последний музыкант, личность, настоящая звезда отечественной музыки — это факт. В этом отношении она, конечно, выше, тяжелее и мощнее Чичериной. Она талантливее, если говорить про дар, если говорить про реализацию — это смешно. Это человек, который остался в своем подростковом (периоде, — прим «z-aya.ru»). Она была прекрасна, когда ей было двадцать с чем-то лет. Она принесла свою подростковую энергию, обиженность, девчачесть», — заявил Бояков. Напомним, в марте Земфира вместе с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой улетела из России в Европу. Поговаривают, что близкие подруги обосновались в Париже, где у Литвиновой есть собственная недвижимость.